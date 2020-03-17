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Mudanya'daki şehit mezarları çiçeklendirildi

Mudanya Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Mudanya Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı münasebetiyle şehit mezarlarının bakımlarını gerçekleştirerek çiçeklendirdi.


Mudanya'daki şehit mezarları 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı öncesinde bakıma alındı. Mudanya Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, ilçe genelindeki mezarlıkları rengarenk çiçeklerle süsledi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bugünlerimizi borçlu olduğumuz, ülkemiz için canını veren aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan aileleri için ne yapsak az. Ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi, ömrünü bu vatan için feda etmiş olan şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

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