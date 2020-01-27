Mudanya'dan Elazığ'a kardeşlik eli

Mudanya Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasına destek vermek isteyenlerin kışlık çadır, kuru gıda, battaniye ve ısıtıcıdan oluşan malzemeleri 29 Ocak Çarşamba saat 15.00'e kadar Zeytin Dalı Birimi'ne ulaştırması istendi.

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Mudanya Belediyesi'nin tam donanımlı acil kurtarma ekibi bölgeye sevk edilirken, koordinasyon ekiplerinden alınan bilgiler doğrultusunda yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyasına destek vermek isteyenlerin kışlık çadır, kuru gıda, battaniye ve ısıtıcıdan oluşan malzemeleri 29 Ocak Çarşamba saat 15.00'e kadar Zeytin Dalı Birimi'ne ulaştırması istendi.

Mudanya'dan Elazığ'a kardeş eli uzatmak isteyenlerin Zeytin Dalı Birimi ile iletişim kurması çağrısında bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Arama Kurtarma Birliğimiz, depremle sarsılan Elazığ'daki enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarına tüm gücüyle destek vermeyi sürdürüyor. Arama kurtarma birliğimiz bölgedeki ekiplerle tam koordinasyon içinde çalışıyor. Süreç hakkında belediyemizi bilgilendirerek, ihtiyaçların tespiti noktasında faaliyetlerine devam ediliyor. Yüreğimiz ve desteğimiz Elazığlılar, bölge halkı ve canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerimizle. Belediyemiz tarafından sağlanacak ihtiyaçların yanı sıra, Mudanya'dan Elazığ'a uzatılacak kardeşlik eliyle bu zor günleri de kenetlenerek hep birlikte aşacağız” diye konuştu.