İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mudanya'dan savaş mağdurlarına yardım tırı

Bursa’nın Mudanya ilçesinden savaş mağduru ailelere sıcak bir yuva ve sıcak bir aş temin etmek için yardım tırı gönderildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden savaş mağduru ailelere sıcak bir yuva ve sıcak bir aş temin etmek için yardım tırı gönderildi.


Mülteci kamplarında zor şartlar altında yaşayan ailelerin bir nebze olsun yaralarını sarmak maksadıyla Mudanyalıların desteğiyle hazırlanan tır yola çıkı. Un, battaniye ve çocuk kıyafetlerinden oluşan 49. "kardeşlik üşümesin" tırı dualarla yola çıktı. Mudanya temsilcisi Ogün Karagöz, "Müftülüğümüzle beraber Siteler Camiinden gönüllülerimizin katkılarıyla mülteci kamplarına un, battaniye, kömür, çocuk montu ve çizmesinden oluşan 49. yardım tırımızı dualarla uğurladık. Kış boyunca kamplara yardım kampanyalarımız devam edecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.