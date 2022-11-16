Mudanyalı çocuklar ara tatili deney atölyelerinde değerlendiriyor

Mudanya Belediyesi, ara tatilde öğrencilerle 'Deneylerle Masal Atölyesi' buluştu.

Yapılan basit deneyler önce masallaştırıldı, ardından deneylerle pekiştirildi. Çocukların duygu ve hayal dünyalarını zenginleştirecekleri, düşüncelerini farklı biçimlerde ifade etmeyi ve soyutlama yeteneklerini geliştirecekleri atölyede çocuklar masallar diyarına büyülü bir yolculuk yaparken, yeteneklerini de keşfetme imkanı buldu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, atölyenin eğitim-öğretim hayatları için çocuklara olumlu kazanımlar sağladığını belirtirken, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve yaşam boyu eğitimin önünü açmak için hayata geçirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekledik. Mudanya'da öğrencilerin eğitimine katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.