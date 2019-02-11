Mudanyalı hafızlar mukaddes topraklarda

Bursa'nın Mudanya ilçesinde genç hafızlar umreye gitti.

Kısa bir süre önce hafızlık eğitimini tamamlayarak icâzetlerini alan Havva Ana Yatlı Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri ve aileleri, umre ziyareti için mukaddes topraklara gitti. Mudanya Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu ve ilçe vâizi Hasan Kayhan tarafından uğurlanan genç hafızlar ve aileleri, umre yapmak üzere mukaddes topraklara kavuşmanın sevincini yaşadılar. Genç hafızları uğurlayan Müftü Ertuğran Mehmet Soylu, “Kur'an kursu yönetici ve öğreticisi Lokman Aydın'nın rehberliğinde çıktıkları bu kutlu yolculukta bütün hafızlarımıza makbûl ve mebrûr bir umre niyâz ediyoruz” dedi.