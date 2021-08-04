Mudanyalı kadınlar yangınzedeler için toplandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kadın dernekleri üyeleri, kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, yangın felaketinin ardından ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için güç birliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde bir araya gelen kadınlar, yangınzedelere yardım etmek maksadıyla fikir alışverişinde bulundu. Dernek yetkilileri, "Gündemimiz sahil kesimlerinde çıkan yangınlar. Bizler mücadeleci insanlarız, asla yılmayız, asla da yok olmayız. Bizler Nene Hatunlar'ın, Kara Fatma'ların torunlarıyız, bir ölürüz bin doğarız ve asla vatanımızı kimselere teslim etmeyiz. Hepimiz bir arada oldukça bu mücadeleye devam ederiz, kadınlar oldukça her şey yolunda gider. Derneğimiz kısa bir süre önce yaptığı faaliyetin geliriyle iş yeri kundaklanan ve evi yanan arkadaşlara yardımlarda bulunduk. Ellerinde çamaşırlar, bebek kıyafetleri olduğunu, toplantıda bulunan kadınlar temiz çarşaf, yastık kılıfı, pike, havlu, temizlik malzemelerini dernek olarak bize ulaştırdıkları takdirde, bunları kolileyip Marmarais ve Manavgat'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.