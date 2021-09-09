Mudanyalı öğrenci klavye anadil yarışmasında dereceye girdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Dörtçelik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) öğrencisi, klavye yarışmasında dereceye girdi.

Okul Müdürü Nail Altınok yaptığı açıklamanda, “Okulumuz öğrencisi Burak Singinay, 2021 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası Ana Dil Yarışmasına katılarak dereceyle döndü. INTERSTENO Uluslar Arası Bilgi İşlem Federasyonu Türk Gurubu Başkalığı'nın açtığı yarışmada bir öğrencimizi okulumuz adına başarılı olması bizleri mutlu etti” dedi.

Okul Müdürü Altınok, başarılı öğrenci Burak Singinay'ı tebrik ederek başarı belgesini kendisine takdim etti.