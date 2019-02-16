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Mudanyalı şehidin ismi çeşmeyle yaşayacak

Ankara’da düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Mudanyalı Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan’ın ailesi tarafından parka çeşme yaptırıldı.

Ankara'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Mudanyalı Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan'ın ailesi tarafından parka çeşme yaptırıldı.


Güzelyalıyalı Mahallesi'nde bulunan Şehit Feyyaz İlhan Çocuk Parkı'na şehidin babası Abdulcabbar ve annesi Cahide İlhan tarafından yaptırılan sebil törenle açıldı. Çocuklarının adının dâim anılması ve buradan su içenlerin şehitlere duâ etmesi maksadıyla yaptırdıkları çeşmenin açılışında duygulanan şehidin ailesi, katılanlara teşekkür etti.


Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, çeşmenin şehide yakışır bir yerde ve şekilde yapıldığını ifâde ederek, buradan her su içenin şehidi rahmetle yâd edeceğini söyledi. Müftü Mehmet Soylu'nun yaptığı dua sonrası Türk bayrağına sarılı çeşme açıldı. Öte yandan açılışa katılanlara lokma ikrâm edildi.

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