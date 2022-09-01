Mudanyalı vatandaş: “Dere yataklarına bahçe yaptılar”

Bursa ve çevresinde dün meydana gelen sel felaketinin en çok etkilediği Mudanya'da yaralar sarılıyor. Mudanya Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş Karanlık Dere'nin içine site sakinleri tarafından toprak doldurularak bahçe yapıldığını iddia etti.

Bursa'da dün meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Mudanya ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediye BUSKİ ekipleri ve Mudanya Belediyesi, AFAD yaraların sarılması için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Sel sularının en çok vurduğu Mudanya Halitpaşa Mahalle sakinleri Karanlık Dereye site sakinleri tarafından domates, fasulye ekilmek üzere bahçe yapıldığı iddia edildi.

Halitpaşa'da dükkanı sel suları ve çamurla dolan Makbule Erdoğan, “Yukarıdaki sitenin orada bir çınar var fakat onun yanında geniş bir alan var. Orada her yıl domates, fasulye ekeceğiz diye derenin içine bahçe yaptılar. Yıllardan beri, o bahçeyi kaldırtamıyoruz. Gelen ekiplerle kavga ettiler. Geçenlerde 5-6 gün mail yazdım yetkililere, geldiler ama site sakinleri ortalığı yıktılar. Çınar ağacını kaldırın dedim, çünkü geçen ki selde altı oyuldu kökleri dışarıda kaldı devrilecek diye söyledim. Onun yanındaki bahçe sıkıntı çıkartıyor. O bahçe derenin akmasını engelliyor. Az önce Büyükşehir Belediyesi yetkilileri geldi, hala orada bahçeyi kaldırtmıyorlar. Hala orada domates ekmeyi düşünüyorlar. Bizim dükkanımızda zarar çok fazla, temizlemeye çalışıyoruz. Geçen sefer başımıza geldi ama bu kadar değildi” diye konuştu.

Vatandaşlar ekiplere yardım ediyor

Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Gürel ise “Mudanya'nın Karanlık Deresi ıslah olmuyor. Bir derenin 8-10 yılda bir ıslah olması gerekiyor. Bu ıslah olmadığı için dere taştı. Halitpaşa etrafına bu selin zararı oldu. Önceki mahallelerde bu kadar yok. Bütün mesele bu derenin ıslah olmaması ve taşmasından ibaret. Biz burada çok güzel bir hayat yaşıyoruz. Bizim evimiz yüksek birinci kat olduğu için istinat duvarlarını yüksek yaptık. Bizim evimizde hasar yok ama biz elimizden geldiğince ekiplere destek veriyoruz.