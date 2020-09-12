Mudanya'nın 98.gurur günü kutlandı

Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü, bu yıl da gururla kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu topraklarında başlattığı onurlu mücadelenin sonuçlarından biri olan Mudanya'nın Kurtuluşu, 98 yıl sonra aynı gururla kutlandı.

Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen resmi tören, Mudanya savunmasının simgesi Şehit Şükrü Çavuş'un İskele Meydanı'ndaki anıtına, İstiklal Madalyası'nın sunumuyla başladı. Törene; CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve Mudanyalılar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Tam 98 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da başlayan destansı ulusal kurtuluş mücadelemizin, Mudanya'nın kurtuluşu ile noktalandığı gün. Haziran 1920'de Mudanyamızın işgalinde Kahraman Şükrü Çavuşumuz ve arkadaşlarının kahramanca mücadelesi, o gün başlayan emperyal güçlerin işgali 2 yıl, 2 ay, 17 gün sonra 12 Eylül 1922'de son buldu. Bu destanı yazan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş, arkadaşları Küçük Ahmet, Talat, Kürt Hasan ile ismini bilmediğimiz binlerce şehit ve gazimize ne kadar şükran ve minnet duygularımızı ifade etsek azdır. Onların ışığında Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatılacaktır. Onların sayesinde nasıl nefes alıyorsak, biz de sonraki nesiller için gerektiğinde canımızı vermeye hazırız” dedi.

Başkan Türkyılmaz ile protokol üyeleri daha sonra Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan Cumhuriyet Meydanı projesinin ilk etap çalışmaları tamamlanan İskele Meydanı'nda incelemelerde bulundu.