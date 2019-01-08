Mudanya'nın asırlık esnafına vefâ plaketi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde emektar esnaf ödüllendirildi.

Mudanya Eğitim ve Kültür Destekleme Derneği (MEKÜDER) Başkanı Aslı Nil Karagöz ve dernek üyeleri, ilçede yarım asırlık esnafı işyerlerinde tek tek ziyaret ederek, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerinden dolayı vefâ plaketi verdi. MEKÜDER'in “iz bırakan esnaflar” adlı projesi dâhilinde her biri yarım asırdır Mudanyalıya hizmet vermekte olan esnaflar tâltif edildi.

Dernek yöneticileri, ilk Mütareke Mahallesi'nde 60 yıldır manavlık yapan 84 yaşındaki İrfan Akengin'i ziyaret etti. Akengin, esnaflığın dışında birçok hayır faaliyetlerinde bulunduğunu, esnaf kefalet kooperatifi yöneticiliği, Mudanyaspor başkanlığı dahil siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığını söyledi.

İz bırakan bir diğer esnaf ise 55 yıldır Mudanya'da bakkal ve bakliyat ürünü satan eski “Giritli bakkal” olarak anılan Vedat Arık oldu. Yaşlılığına rağmen ekmek teknesini bırakmak istemeyen Vedat Arık, dükkânını kızı sayesinde yürütüyor. Verilen plaket ve Türk bayrağını alan Arık, kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok duygulandığını ifade etti.

Son olarak Mudanya'nın en eski fotoğrafçısı olan, deden toruna süregelen fotoğrafçılığı başarıyla sürdüren Çetin Gerçekçi oldu.

Dernek Başkanı Karagöz, “Yıllardır bizlere hizmet veren değerli esnafımızı hatırlayarak ödüllendirdik” diyerek, esnaflarımız sahip çıkılması gerektiği mesajını verdi.