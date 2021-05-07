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Mudanya'nın caddeleri Büyükşehir ile yenileniyor

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki ana arterler, tam kapanma sürecinde Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerince asfaltlanıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ana arterler, tam kapanma sürecinde Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerince asfaltlanıyor.


Araç yoğunluğunun her geçen gün arttığı Mudanya'nın ana caddeleri adeta köstebek yuvasına dönmüştü. Bursa Büyükşehir Belediyesi Karayolları Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak pandemi dönemi ve tam kapanmayı fırsata çevirdi. Halitpaşa ve Mustafa Kemal Paşa Caddeleri'nde asfaltlama çalışmalarına başlandı.


1400 metrelik ilk etap çalışmasının BUDO iskelesi ve Adliye Binası önüne kadar olan kısmı kapsadığı bildirildi. Asfalt kazımı sonrasında zemin iyileştirmesi yapılan yolda başlanan asfaltlamaların tamamlanması sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldıztepe'den BUDO'ya geliş istikameti olan İpar Caddesi'nin yenileme çalışmalarını gerçekleştirecek. Çalışmaların ilk etabının Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacağı ifade edildi.

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