Mudanya'nın genç hafızları icâzetlerini aldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde genç hafızlar icâzetlerini aldı.

Aydınpınar Mahallesi'nde Hacı Sultan Kanberoğlu Camii ve Havva Ana Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nun açılışının ardından hafızlık icâzet merâsimi yapıldı. Program, Mihraplı Camii imam hatibi Hasan Akdağoğlu'nun Kur'ân-ı kerim tilâvetiyle başladı. Mudanya İl Müftüsü İzani Turan, ”Rahmet pınarımızın bülbülleri yavrularımızı ve anne babalarını tebrik ediyorum. Bugün Mudanya çok farklı bir merâsime ev sahipliği yapıyor. Mudanya farklı berekete mazhar oldu. Belki de tarihinde bir ilki yaşıyor. Mudanya her yönüyle ilgi odağı olan bir ilçemiz. Bugün Mudanya'mız maneviyatı da yüklenerek iki kanatlı bir kuş olmuştur. Camimizi Kur'ân kursumuzu yaptıran ve bu ortamı sağlayanlara, gecesini gündüzüne katan değerli hocalarımıza en kalbî şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu

Kaymakam Faik Oktay Sözer de, cami ve Kur'ân-ı kerim kursunu yaptıran hayırsevere, genç hafızlara, velilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanımız Mahmut Türk, bir hayra vesile olanın o hayrı işlemiş gibi olacağını vurguladı. Türk, ilim meclisleriyle ilmin zekatının verilmesi gerektiği üzerinde durarak, buraların ibadet edildikçe sadaka-i câriye olduğunu söyledi.

Ardından hafızlığını ikmâl eden 16 genç hafız Kur'ân-ı kerim tilâvet etti. Yapılan duanın ardından genç hafızlara belge ve hediyeleri verildi.

Kılınan öğle namazının ardından cami ve Kur'ân kursu dualarla açıldı ve misafirlere yemek ikramında bulunuldu.