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Mudanya'nın gururu Nazlı Aras yılın öğretmeni seçildi

Mudanya ilçesinde Cafer Yener İlkokulu İngilizce öğretmeni Nazlı Arasa, T.

C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Yılın Öğretmeni” seçildi.


Nazlı Aras, 24 Kasım Öğretmenler Günü Haftasında 81 ilin öğretmenleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek görüşmelerde Bursa'yı temsil edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki program pandemi sebebiyle iptal edildiği için bu gün 81 vilayetin temsilcisi öğretmen ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Zoom üzerinden yapılacak olan görüşmeye katılacak.

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