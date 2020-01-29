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Mudanya'nın yardım aracı Elazığ'a yola çıktı

Mudanya Belediyesi’nin Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için hazırladığı yardım araçları yola çıktı.

Mudanya Belediyesi'nin Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için hazırladığı yardım araçları yola çıktı. Mudanya'dan uzatılan kardeşlik eline destek veren tüm Mudanyalılara teşekkür eden Başkan Türkyılmaz, “Bu zor günleri kenetlenerek hep birlikte aşacağız” dedi.


Elazığ'da yaşanan depremin ardından Mudanya Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası sona erdi. Mudanya Belediyesi'nin yanı sıra duyarlı vatandaşların da katkılarıyla Zeytin Dalı biriminde toplanan kışlık çadır, gıda, battaniye ve ısıtıcıdan oluşan malzemeler, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere araçlara yüklendi ve Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'la beraber yola çıktı. Mudanya'dan uzatılan kardeşlik eline katkı veren bütün Mudanyalılara teşekkür eden Başkan Türkyılmaz, “Dayanışmanın, paylaşmanın aşamayacağı engel yok. Bu zor günleri kenetlenerek hep birlikte aşacağız. Desteklerini esirgemeyen halkımıza sonsuz teşekkürler.Yüreğimiz ve desteğimiz bölgedeki kardeşlerimizledir” diye konuştu.

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