Mudanya'nın yardımları yola çıktı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'dan uzatılan kardeşlik eline katkı veren tüm Mudanyalılara teşekkür etti.

Mudanyalılar Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından seferber oldu. Mudanya Belediyesi'nin depremzedelere destek olmak için başlattığı kampanyaya yoğun ilgi gösteren Mudanyalıların gıda, hijyen, barınma ve korunma malzemelerini içeren yardımları yola çıktı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'dan uzatılan kardeşlik eline katkı veren tüm Mudanyalılara teşekkür etti. Duyarlı Mudanyalılar tüm imkanlarını seferber ederken, gelen yardımları özenle kolileyen ekipler, afet bölgesine su, gıda, kışlık giyecek, ısınma ve hijyen malzemelerinden oluşan 2 tır gönderdi.

Belediye personeli 27 gönüllü, ekiplere desteğe gidiyor

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birimi MAK ile birlikte belediye personeli 28 gönüllü 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin vurduğu Elbistan'da arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, belediye personeli olan yeni bir gönüllü arama kurtarma ekibinin de akşam saatlerinde yola çıkacağını ifade eden Başkan Türkyılmaz, “Yardımlar gelmeye devam ediyor. Planlamamız dahilinde 2 tır daha deprem bölgesine ulaştıracağız. Dayanışmanın, paylaşmanın aşamayacağı zorluk yok. Bu zor günleri kenetlenerek hep birlikte aşacağız. Yüreğimiz ve desteğimiz bölgedeki kardeşlerimizledir” ifadelerini kullandı.