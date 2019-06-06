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Mudanya'ya ziyaretçi akını

Bayramın son günüde güneşli havayı fırsat bilen günübirlikçiler Mudanya sahiline akın etti.

Mudanya sahil bandındaki yoğun kalabalık yüzünden yürümekte zorlanan vatandaşlar, çay bahçeleri ve çocuk parkında eğlenirken bunalanlar kendini denize attı.


Ramazan bayramının son gününde güneşli ve serin havayı fırsat bilen Bursalı günübirlikçiler Mudanya'ya akın etti. Bayram gezmesine çıkan çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, Mudanya sahil bandında balık lokantalarında karınlarını doyurup, çay bahçeleri ve çocuk parkında eğlendi. Sahil bulvarında yürüyüş yaparak gününü geçirenlerin yanı sıra oltasını kapan balık tutmaya çalıştı. Çay bahçeleri ve çocuk oyun alanları dışında banklarda güneşlenirken, sıcaktan bunalanlar kendilerini denizin serin sularına bıraktı. Armutlu'dan gezi gemisi ile gelenlere gemi kaptanı rehberlik yapıp Giritli Mahallesi olarakta bilinen Mütareke Mahallesini gezdirerek, Mudanya Mütareke evini de ziyaret ettiler.

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