Müdürler okulu boyadı

Bursa'nın İznik ilçesinde Boyalıca Ortaokulu Müdürü Fatma Karan Gürkök ve Müdür Yardımcısı Şeyda Şişman, okulun spor sahalarını boyadı.

Boyalıca Ortaokulu Müdürü Fatma Karan Gürkök ve Müdür Yardımcısı Şeyda Şişman, okulun spor sahaları için kolları sıvayıp işe koyuldu. Gürkök ve Şişman, İznik Beldiyesi'nden gönderilen boyalarla okul bahçesindeki voleybol ve basketbol sahasının çirkin gözüken duvarlarını boyadı. Ellerine fırçayı alıp duvarları boyayarak sahaları güzelleştiren müdür ve yardımcısı, velilerden takdir topladı.