İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdürün testi pozitif çıktı, banka kapandı

Bursa’da bir kamu bankasının müdüründe korona virüsü tespit edildi.

Bursa'da bir kamu bankasının müdüründe korona virüsü tespit edildi. Banka geçici süreyle kapatılırken, 11 personel tedbir maksadıyla 14 gün evlerinde karantina altına alındı.



Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamu bankası müdüründe korona virüsü testi pozitif çıktı. Müdür İznik Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındı. Banka ise 15 gün müddetle kapatıldı. Bankada çalışan biri temizlik görevlisi 11 personel İlçe Sağlık Müdürlüğü nezaretinde evlerinde 14 gün süreyle karantina altına alındı.


Personeli tedbir maksadıyla karantinada tutulacak banka şubesi kapanacak. Vatandaşların mağdur olmaması için mobil şubenin devreye sokulacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.