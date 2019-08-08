Müfit Aydın'dan mahalle ve esnaf ziyaretleri

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TMBB) tatile girmesiyle birlikte seçim bölgesi Bursa'da mahalle ve esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla buluşuyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte Bursa'da ziyaretlerini sürdürüyor. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle birlikte yemek yiyen Aydın, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde esnaf ziyareti yaptı. Polis karakolları, pazarcılar, muhtarlar ve mahalle ziyaretleri yapan Aydın, vatandaşların sıkıntılarını dinliyor. Sıcak yaz günlerinde tatil yapmak yerine vatandaş ile bir arada olmayı seçen Aydın, sıkıntıları ve isteklerini öğreniyor. Vatandaşlar, sıkıntılarını dinlenmesinden memnuniyet duyduklarını, özellikle seçim zamanı dışında yapılan bu ziyaretlerden ziyadesi ile mutlu olduklarını belirtiyorlar.

Herkesi tek tek dinleyen Aydın, çözüm için elinden geleni yapacağını, AK Parti camiası olarak her zaman esnafın ve vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.