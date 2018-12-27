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Müftülerden Fetih Müzesi'ne ziyaret

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret eden il ve ilçe müftüleri, dev yapıyı büyük bir hayranlıkla inceledi.

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden il ve ilçe müftüleri, dev yapıyı büyük bir hayranlıkla inceledi.


Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en panoramik tam müzesi olma özelliği ile kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Kasım ayı itibariyle 104 bin 919 ziyaretçiye ev sahipliği yapan Fetih Müzesi'ni, Bursa İl Müftüsü İzâni Turan ile ilçe müftüleri de gezme imkânı buldu.


Yeşil bina özelliğine sahip müzede Osmanlı Devleti'nin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu inceleyen müftüler, geleneksel çiniler, kütüphane, konferans salonları ve amfi sahne hakkında da bilgiler aldı. Daha sonra dev kubbeye çıkan müftüler, Bursa'nın tarihine ışık tutan eserin çok etkileyici olduğunu ifâde etti.


Panorama 1326 Fetih Müzesi'nin çok önemli bir eser olduğunu belirten Bursa İl Müftüsü İzâni Turan, “Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırmış olduğu müzenin çocuklarımızda tarih şuuru oluşması için önemli rol oynayacağına inanıyorum. Bizler diyânet ve müftülük câmiası olarak burayı görmekten dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Hem göze hem de gönle hitap eden bu dev yapıyı herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Gençlerimiz burayı gördüklerinde inanıyorum ki geçmişi ile iftihar edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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