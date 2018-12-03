Müftülük Camilerden toplanan parayla tekerlekli sandalye aldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde müftülük camilerde başlattığı yardım kampanyası ile aldığı 43 adet tekerlekli sandalyeyi Orhangazi Sakatlar Derneği'ne teslim etti. Tekerlekli sandalyelerin teslimi için de dernekte bir tören düzenlendi.

Orhangazi Müftülüğü tarafından ilçe genelindeki camilerde başlatılan yardım kampanyası sonrasında toplanan paralarla Sakatlar Derneği için 43 adet tekerlekli sandalye aldı. Müftülük, alınan sandalyeleri Orhangazi Sakatlar Derneği'ne teslim etti. Sandalyelerin teslimi için de bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Sakatlar Derneği Başkanı Emrullah Akçay, Orhangazi Müftülüğü'nün Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdiğini belirterek, "Böylesine anlamlı bir kampanyaya destek olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Müftüsü Yusuf Tuna, müftülük olarak Sakatlar Derneği ile istişareler sonucu böyle bir kampanya yapmayı uygun gördüklerini ifade ederek, "Bu konuda tüm kurumlarımız bize destek oldu. Orhangazi'de tüm kurumlar arasında son derece uyumlu ve güzel bir çalışma var. Bu çalışma da ilçede yapılan çalışmalara olumlu yansıyor" dedi.

Tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelliler ise katkı koyanlara teşekkür ettiler.