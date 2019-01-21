Muhalefetten Büyükşehir'in ulaşım planına destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 10 ay önce talimatıyla hazırlanmaya başlanan ve şehrin dört yanını metro ile saran 2035 Ulaşım Master Planı muhalefetten tam not aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Sözcüsü Hasan Ertürk, planı mükemmel olarak değerlendirirken, CHP Grup Sözcüsü Erdal Aktuğ da bu planlamanın uygulamasının merkezi bütçenin desteğiyle yapılmasını istedi. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker de toplu ulaşımda aktarmanın ucuzlatılması gerektiğini dile getirdi

Boğaziçi Danışmanlık Firması tarafından hazırlanan toplu ulaşımı teşvik eden, yaya ve bisiklet yolları ağırlıklı master ulaşım planı heyecan uyandırdı. Sunumun ardından ara verilerek meclis üyelerinin görüşleri soruldu.

İkinci bölümde söz alan İyi Parti Sözcüsü Hasan Ertürk, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mükemmel bir plan. Dünyadaki gelişimlere uygun bir plan hazırlanmış.Bana göre, siyasi iradenin kararlılığı bu planlamaların gerçekleşmesinde çok önemlidir. Diliyorum ki, bundan sonra gelecek yönetim veya mevcut yönetim bu plan kararlarını harfiyen uygular. Planda “kent merkezine otopark yapılmamalıdır diyor. Otoparklar önemli. Bursaray'ın istasyonlarının yanında otoparklar yapılamadı. Bunda kararlılık gerekiyor' dedi.

Chp Grup Sözscüsü Erdal Aktuğ da planın hazırlanmasının sevindirici olduğunu kaydederek, “Bunu 2014 yılından beri dile getiriyorduk. Sürecin doğru olduğunu görmek sevindirici. Ulaşımda ana unsur insan. Master plan yapılırken, yaya, bisiklet, toplu taşıma ve en son özel araç dikkate alınmalı. 2035 beklentilerine göre, toplu ulaşımın düşüyor, özel ulaşımın artıyor olması tezat oluşturuyor. Mart 2018'den Ocak 2019'a kadar yapılmış çalışma. Ben muhalefet olarak belirli bir süre istiyorum. Teknik arkadaşlarla buna teknik destek vermek istiyoruz. Buradaki yapılan çalışmalar imar planlarıyla entegre. İncelediğim kadarıyla master planında 1 / 100 bin plana atıfta bulunmuş. 2030 yılı 1/100 bin plan beklemede. Master plan netleşmeden yaptığımız ulaşım master planı çöpe gitmez diye düşünüyorum. İmar planları esas. Yollar, otoparklar, kavşaklar esas. Bizim olmazsa olmazımız 1/100 bin plan. Bence 1 /100 bin netleşmeli, 2035 buna entegre gitmeli diye düşünüyorum. “ şeklinde konuştu.

Aktuğ, Bursa Büyükşehir Bütçesinin kısıtlı olduğunu, 2019 bütçesinde bir kısım kalem bulunmadığını kaydederek, “Merkezi bütçeden destek alınmalı. Şimdiden bu çalışmaları çantamıza koymalı Ankara'ya gitmeliyiz. Elektrikli ve emisyonu düşük araçlarla özel araçların değerlendirilmesinin özendirici olacağını düşünüyorum. Nilüfer İnegöl ve Kestel'in nüfus artışı çok yüksek gözüküyor. 2,5 kat nüfus artışı olan yerlerde ön görüleri detaylı yapmalıyız. Kaplumbağa hızıyla Bursa'ya getirilen hızlı tren de bu planlama ile entegre düşünülmelidir” diye konuştu.

Mecliste söz alan Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker de toplu taşımada aktarmaların önemli olduğunu, aktarmalı seferlerin mutlaka ucuz ve cazip hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Soru cevap kısmının finalinde Başkan Alinur Aktaş da ulaşım meselesi ile yatıp kalktıklarını, bir profesör kadar olmasa da bir doçent kadar tecrübe kazandıklarını kaydetti.