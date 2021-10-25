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Muharrem İnce, Bursaspor'u ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti. İnce, “Bursa'mızın önemli markalarından, futbolumuzun önemli bir değeri olan Bursaspor Kulübü'nü ziyaret ettik. Timsahlara başarı dileklerimizi ilettik” açıklamasında bulundu.


Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaretler için bugün Bursa'ya geldi. İnce Bursa ziyaretinde Bursaspor'u da boş geçmedi. Muharrem İnce, saat 13.00'de basına kapalı şekilde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yeşil-beyazlı kulübü ziyaret etti. Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ve yöneticiler ile bir araya gelen Muharrem İnce, yeşil-beyazlı kulübe övgüler yağdırdı. İnce, şunları söyledi: “Bursa'mızın önemli markalarından, futbolumuzun önemli bir değeri olan Bursaspor Kulübü'nü ziyaret ettik. Timsahlara başarı dileklerimizi ilettik. Konuşmanın ardından sahaya çıkan Muharrem İnce, penaltı atışları yaptı. Ziyaretin sonunda ise Başkan Hayrettin Gülgüler, İnce'ye Bursaspor forması hediye etti.

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