Muharrem İnce: "Cumhurbaşkanıyla makara yapabileceksiniz. 'İnce' espri yapacaksınız buna inanıyorum"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 17 Mayıs'ta kurduğu partisinin Bursa İl Başkanlığı açılışına katıldı. Açılışta konuşan İnce, "Gençlere diyorum ki ben sizin mizah anlayışınıza, zekanıza güveniyorum ve çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanıyla makara yapabileceksiniz. 'İnce' espri yapacaksınız buna inanıyorum” dedi.

Ulucami'de cuma namazını kılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, namaz sonrasında kapalı çarşıyı gezip esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Partisinin İl Başkanlığı önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, “Dünyanın ve Avrupa'nın en yavaş, özellikle pahalı interneti bizde. Biz Memleket Partisi olarak önce gençlerimize diyoruz ki sizin öğrenim yaşamınız boyunca internetiniz hem hızlı olacak hem de ücretsiz olacak. Yine gençlerimize diyoruz ki biz size güzel hayaller kurduracağız. Biz size yurtdışı hayalleri kurdurmayacağız. Gençlerimize diyoruz ki Memleket Partisi'nin iktidarında mülakatı kaldıracağız. Mülakat oldu mu liyakat kapı dışarı oluyor. Biz liyakatı getireceğiz mülakatı kaldıracağız diyoruz” ifadelerini kullandı.

"Rektörleri Cumhurbaşkanı atamayacak, üniversite bileşenleri seçecek"

Sık sık gençlere ve kadınlara yönelik projeleri olduğunu vurgulayan İnce, “Gençliğinizi yaşayabileceksiniz diyoruz. Diploma değil meslek öğreteceğiz size. O işe yaramaz diplomalar herkeste var işe yaramıyor. Biz size meslek öğreteceğiz. Yine gençlerimize diyoruz ki bizim iktidarımızda üniversite rektörlerini üniversite seçecek. Üniversite bileşenleri seçecek. Cumhurbaşkanı atamayacak. Okullarımızda öğretmen yok. Öğretmenlerimiz atanamıyor. Atanamayan öğretmenlerle öğrencileri buluşturacağız” dedi.

"Tarım ve hayvancılığın gelişmesini istemeyenler var"

Tarım ve hayvancılığın azalmasına değinen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Türkiye'de iktisadın, işletmenin, tıbbın ve aklınıza ne geliyorsa İngilizcesi var. İmam Hatip'in bile var ama veterinerlik ve ziraat mühendisliğinin İngilizcesi yok. Neden biliyor musunuz? Bu ülkede tarım ve hayvancılığın özellikle geliştirmek istemeyen çevreler var. Gençlerimize en önemli vaadimiz onlara özgürlük vaat ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Gençler zekasını kullanarak ‘İnce' espri yapacak"

Eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in çizilen karikatürlerinden örnekler veren Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanıyla makara yapacaksınız. Zekanızı kullanacaksınız. Mizah yeteneğinizi kullanacaksınız. Rahmetli Demirel'in karikatürleri çizilirdi bir şey olmazdı. Biz mizahı, zekayı yeniden geri getireceğiz. Gençlere diyorum ki ben sizin mizah anlayışınıza, zekanıza güveniyorum ve çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanıyla makara yapabileceksiniz. 'İnce' espri yapacaksınız buna inanıyorum” diye konuştu.

Muharrem İnce daha sonra Mudanya ilçesindeki partisinin ilçe binası açılışına katıldı.