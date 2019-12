M?hendis adaylar? Bursa'da sahaya indi

Pamukkale ?niversitesi ?n?aat M?hendisli?i b?l?m? ??rencileri, Bursa'n?n en b?y?k karma ya?am projesi olan Downtown'a teknik inceleme gezisi d?zenledi.

Pamukkale ?niversitesi ?n?aat Toplulu?u ??rencileri, derslerde ??rendikleri teorik bilgileri yerinde inceleme f?rsat? buldu. ?nceleme konusu olarak At?? Yap?'n?n Bursa'daki Downtown projesini se?en m?hendis adaylar?, konut, ofis, otel, al??veri? merkezi, okul, cami, m?ze ve t?p merkezinin bir arada yer alaca?? T?rkiye'nin ilk projesinde ?antiye alan?n? gezdi. ?lk olarak projenin dev maketini inceleyen ??rencilere At?? Yap? Y?netim Kurulu ?yesi Metin At?? taraf?ndan bilgi verildi. Karma ya?am projesi hakk?nda merak ettikleri sorular? firma yetkililerine soran ??renciler, daha sonra baretlerini takarak ?antiyeye girdi. Maket ?zerinde inceledikleri projenin uygulanmas?n? g?ren in?aat m?hendisli?i ??rencileri, bu f?rsat? verdi?i i?in At?? Yap? yetkililerine te?ekk?r etti. T?rkiye'nin en ?zellikli projelerinden birini teknik olarak incelemelerinin kendileri i?in ?ok ?nemli oldu?unu belirten ??renciler, "Okulda teorik bilgileri ??reniyoruz ama prati?e d?kmede biraz zay?f kal?yoruz. Bu teknik gezilerin bize ?ok faydas? oluyor. Staj yap?yoruz ama deneyimli ki?ilerden bir ?eyler ??renmek bizim i?in daha avantaj oluyor. Bizim i?in ?ok faydal? bir gezi oldu" dediler.

?n?aat m?hendisli?i b?l?m? ??rencilerini a??rlamaktan dolay? memnuniyet duyduklar?n? ifade eden At?? Yap? Y?netim Kurulu ?yesi Metin At?? da, "??renci arkada?lar?m?z?n akademik e?itimlerinin yan?nda sahadaki uygulamalar? da ??renmeleri ?ok ?nemli. Bizim projemizi se?erek Denizli'den Bursa'ya gelen in?aat m?hendisli?i ??rencilerine ?antiyemizin kap?lar?n? a?t?k. Projemizi sahada detayl? bir ?ekilde anlatt?k. Mesle?e ba?lad?klar?nda nelerle kar??la?abileceklerini anlatt?k. Sekt?r?n durumunu ve teknik konular? uzun uzun konu?tuk. 2 bin metrekarelik m?ze, 60 bin kare kiralanabilir alanlar?, 245 odal? otelimizi, cami, park ve e?itim alanlar? hakk?nda bilgiler verdik. Karma ya?am projemiz, sadece bir konut projesi de?il, Bursa'n?n b?t?n eksiklerinin tek bir yerde toplanabilece?i, her ihtiyac? kendi b?nyesinde bar?nd?ran bir proje. Bu projedeki b?t?n bile?enleri gelece?in m?hendisleriyle payla?t?k" diye konu?tu.