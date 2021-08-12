Mühendis başkan, geleceğin mühendisleri ile buluştu

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği “Z Sohbeti” başladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Z Sohbeti” buluşmalarında, Bursa Teknik Üniversitesi'nde mühendislik bölümü okuyan ve mühendis olmak isteyen gençlerle bir araya geldi. Oktay Yılmaz, “Gerek tercih döneminde gerekse eğitim sürecinde Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin yanındayız” dedi.

Mühendis adayları ile sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, gençlere kendi tecrübelerini aktardı ve onlardan gelen soruları cevapladı.

Gençlerin geleceğe dair fikirlerini dinleyen Oktay Yılmaz, “Gençlerimiz bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Yıldırım Belediyesi olarak onların doğru tercihler yapabilmeleri ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri için çalışıyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin mutlu olacakları mesleği seçmesi ve geleceklerine doğru bir şekilde yön vermesi bizi ziyâdesiyle memnun edecektir. Gençlerimizle sohbet ederken ben de bir makine mühendisi olarak süreç boyunca yaşadıklarımı aktardım. İnşallah faydalı olmuştur. Gerek tercih döneminde gerekse eğitim sürecinde Yıldırım Belediyesi olarak bizler daima gençlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.