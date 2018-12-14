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Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na görkemli açılış

Bursa’nın Karacabey Belediyesi tarafından yapılan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı törenle açıldı.

Bursa'nın Karacabey Belediyesi tarafından yapılan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı törenle açıldı.


Belediye tarafından yapılan parkın açılışına Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Parka ismi verilen Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andıklarını belirten Sırabademler Muhtarı Şaban Kibar, belediyeye teşekkür etti.


Bu bölgeye eksikliği hissedilen yeni park kazandırdıklarını ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin yaşatılacak olmasının vatandaşlarda büyük memnuniyet verdiğini söyleyen Başkan Ali Özkan, “Mahalle ve bölge halkımız buraya bina yapılmasını istemiyordu. Buranın kamulaştırılmasını ve park olarak hizmet verilmesini bizden talep ettiler. Vatandaşlarımız istedi, biz de parkı hep birlikte kazandırdık. Bölgemize ve mahallemize hayırlı olsun. Bütün Türk milleti tarafından takdir edilen büyük dava adamı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini vermekten şeref duyuyoruz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine buraya Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini koymaya karar verdik" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nın kurdelesi kesildi.

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