Muhtardan ihtiyaç sahiplerine ramazan zeytini

Bursa'nın Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Muhtarı Vezir Sağlam, bir hayırseverin desteğiyle mahallesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına zeytin desteğinde bulundu.

Hasanbey Mahallesi Muhtarı Vezir Sağlam, ramazan ayında bir hayırseverin yardımıyla örnek bir davranışa imza attı. 11 ayın sultanı ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sağlam, hayırsever bir kişinin getirdiği zeytinleri muhtarlığımız aracılığıyla ailelere ulaştırmaya başladıklarını söyledi. Yardımlaşmada hayırseverlerin yarışa girdiği bu ayda beraberliğin pekişmesi için Hasanbey Mahallesi'ndeki yardımsever insanların da desteğini beklediklerini belirten Sağlam, huzur ve mutluluğun hakim olduğu bir ay diledi.