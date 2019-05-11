İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtardan ihtiyaç sahiplerine ramazan zeytini

Bursa’nın Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Muhtarı Vezir Sağlam, bir hayırseverin desteğiyle mahallesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına zeytin desteğinde bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Muhtarı Vezir Sağlam, bir hayırseverin desteğiyle mahallesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına zeytin desteğinde bulundu.


Hasanbey Mahallesi Muhtarı Vezir Sağlam, ramazan ayında bir hayırseverin yardımıyla örnek bir davranışa imza attı. 11 ayın sultanı ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sağlam, hayırsever bir kişinin getirdiği zeytinleri muhtarlığımız aracılığıyla ailelere ulaştırmaya başladıklarını söyledi. Yardımlaşmada hayırseverlerin yarışa girdiği bu ayda beraberliğin pekişmesi için Hasanbey Mahallesi'ndeki yardımsever insanların da desteğini beklediklerini belirten Sağlam, huzur ve mutluluğun hakim olduğu bir ay diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.