Muhtarı bıçakladılar

Bursa'nın Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi'ne 20 gün önce muhtar seçilen Sinan Çolak (48) bıçakla yaralandı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma neticesinde A.B. (28) isimli genç tarafından bıçakla yaralandığı öğrenilen Emirsultan Mahallesi Muhtarı Sinan Çolak ağır yaralandı. Çolak önce Karacabey Devlet Hastanesi'ne ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kanaması durdurulamayan Muhtar Sinan Çolak'ın acil ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olay sonrası kaçan zanlıyı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.