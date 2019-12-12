Muhtarın haberi olmadan çivi çakılmayacak

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, ilçesinin en büyük mahallelerinden olan Doktor Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı Enver Çelik'i ziyaret etti. Yapılan ziyarette mahallenin sorunları ve çözüm önerileri için karşılıklı istişare yapılırken, Başkan Yardımcısı Bayram Demir'e Gemlik Belediyesi'nde görevli çeşitli müdürler de eşlik etti. Demir, Gemlik Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın muhtarlara verdiği öneme değinirken, muhtarların mahalleli ve belediye arasında köprü olduğunu da ifade etti. Muhtarın haberi olmadan o mahallede çivi çakılamayacağını da sözlerine ekleyen Demir, “Muhtarımız Enver Çelik'i ziyaretimizle mahallemizin sorunlarıyla ilgili istişare yapma fırsatı bulduk. Bunları müdürlüklerimize ileteceğiz. Vatandaşı merkeze koyan yönetim anlayışımızda vatandaşımızla bizim aramızda köprü olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarın aktardığı sorunları not alınırken, Bizim sorumluluk bölgemizde bulunan alanlar dışındaki isteklerde sorunun çözümü için yetkili olan kurumlarla biran önce irtibata geçeceğiz” dedi.

Gemlik Doktor Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı Enver Çelik ise, muhtarlara verilen önemden dolayı Gemlik Belediyesine teşekkür ederken, muhtar ve belediye işbirliğinin her zaman vatandaşın yararına olduğunu söyledi.