Muhtarlar başkanlarını seçti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde muhtarlar sandık başına gitti.

Muhtarlar Derneği'nin seçimi yapıldı. Belediye düğün salonunda yapılan seçim, Ali Kemal Aydın ve Mustafa Adıgüzel arasında geçti. Toplam 126 muhtarın katıldığı seçimde Aydın 77, Adıgüzel 49 oy aldı. Önceki dönem Hüseyin Kahraman'dan boşalan başkanlığa vekâlet eden Aydın, “Seçim bitti, şimdi hizmet zamanı. Muhtarlarımızın sıkıntısını dinleyip en kısa zamanda çözüm bulmak için mücadele vereceğiz. Bizler hizmet için seçildik” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar da, “Bu bir bayrak yarışıdır, vatandaş bizleri hizmet için seçiyor. Boş duracak zamanımız yok” dedi.