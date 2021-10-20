Muhtarlar Korosu'nun solisti Başkan oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ‘Muhtarlar Korosu'nun ‘Mühürden Notaya' temalı konserinde sahneye çıkarak, ‘Fikrimin İnce Gülü' ve ‘ Gözleri Aşka Gülen' şarkılarını seslendirdi.

19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında gündüz makamında muhtarları ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akşam da Muhtarlar Korosu'nun konserine katıldı. Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan ‘Muhtarlar Korosu', Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı. Serkan Kiviz'in şefliğinde Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren muhtarlar, usta sanatçıları aratmadı. Muhtarlardan oluşan koroyu keyifle dinleyenler arasından yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da demokrasinin uç beyi olan muhtarları keyifli dinledi. Konser sırasında salonunda yer alan vatandaşlar ve koroda yer alan muhtarların şarkı isteğini kırmayıp, sahneye çıkan Başkan Aktaş, Roman Orkestrası eşliğinde ‘Fikrimin İnce Gülü' ve ‘Gözleri Aşka Gülen' şarkılarını seslendirdi. Başkan performansıyla salondan büyük alkış aldı. Bu tür etkinlilerin Bursa'yı daha da güzelleştirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa aynı zamanda bir şiir şehridir. Kültür-sanat şehridir, tarih şehridir Bursa. Bu tür faaliyetlerin Bursa'mızı daha da güzelleştirdiğini düşünüyorum. Muhtarlarımıza bu güzel konserden dolayı teşekkür ediyorum. Demokrasinin uç beyleridir muhtarlarımız. Özellikle pandemi sürecinde ne kadar büyük emek verdiklerini biliyorum. Erzak, ihtiyaç, farklı sıkıntılar, alt yapı, üst yapı problemleriyle uğraşırken, kültüre, sanata ziyadesiyle vakit ayırıyorlar. Her birini kutluyorum' diye konuştu. Muhtarlar Korosu adına konuşan Kurtoğlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Gedik ise, “2018 yılında Muhtar Korosunu kurduğumuzda Başkanımızdan bir ricada bulunmuştuk, o da olumlu görüşlerini sundu. Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'yla birlikte devam ettirdiğimiz çalışmalarımızla bugünlere geldik. Verdiği desteklerden dolayı bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür etmek istiyorum. Bu koro Türkiye'nin ilk ve tek Muhtarlar Korosu. Sizlerin ilgisi ve desteğiyle daha güçlü oluyoruz. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, emekli olarak ve Roman Orkestrasıyla son görevini icra eden Keman Sanatçısı Murat İliş'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.