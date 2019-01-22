Muhtarlar söyledi başkanlar alkışladı

Bursa'da muhtarlardan oluşan muhtarlar korosu konser verdi. Konseri dinleyen konuklar söylenen şarkılarla kendinden geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan ‘Muhtarlar Korosu', Merinos Kültür Merkezi'ni dolduran sanatseverlerin gönüllerini fethetti. Bursa'da ikincisi gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Korosu', Serkan Kiviz'in şefliğinde en güzel eserleri seslendirerek coşkulu görüntülere imza attı. Sanatseverler de konsere çok yoğun ilgi gösterdi. Bursa'daki muhtarları, mahalleleri dışında bambaşka bir platformda buluşturan konser, eğlenceli görüntülere sahne oldu. Konsere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de katıldı.

Kurdukları koro ile kendilerini dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan muhtarlar, “Biz sadece mahallemizdeki vatandaşlara hizmet veren kişiler değiliz.Aynı zamanda da şarkılar söyleyerek onlara keyifli anlar yaşatıyoruz. Bugün ikinci konserimizi veriyoruz. Konsere gelen vatandaşlar söylediğimiz şarkılarla unutulmaz bir gece yaşayacaklar” dedi.