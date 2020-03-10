Muhtarlara Gemlik Belediye'sinden destek

Gemlik Belediyesi'nin ilçemizde hizmet veren muhtarlıklara yardım ve destek projesi, Belediye Meclisi'nin Mart ayı 2. Oturumunda görüşüldü. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın da seçim dönemi vizyon projelerinden olan muhtarlara destek projesi, mahallelerinde hizmet veren muhtarların ihtiyaçlarını gidermek ve vatandaşların taleplerine hızlı cevap vermek için çeşitli düzenlemeler getiriyor.

Gemlik Belediye Meclisi'ne sunulan raporda muhtarların çalışmalarını kolaylaştırarak muhtarlıklarda işleyişi rahatlatacak ve hızlandıracak projeler konuşuldu. Buna göre muhtarlıklara her ay 500 Türk Lirası'nı geçmemek üzere ayni yardım, ile nüfusu 5 binin üzerindeki mahallelerde, özellikle birkaç muhtarlık bürosunun yan yana olduğu yerlerde Belediye Çözüm Merkezleri kurularak mahalle sorunlarına ilişkin hızlı talep alınması ve kolayca çözüme kavuşturulması planlanıyor.

Mahallelerde hizmetler hızlanacak

Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye'nin çeşitli belediyelerinde muhtarların işini kolaylaştıracak benzer uygulamaların gerçekleştiğini belirtti. Başkan Sertaslan muhtarlara destek hakkında şöyle konuştu; “Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren belediyemizin mahallelerde yapacağı çalışmalarda, muhtarların haberi olmadan çivi çakılmayacak dedik. Şimdi değerli muhtarlarımızın ellerini bir nebze olsun rahatlatmak için meclisimizin de bilgisi dahilinde, muhtarlıklarımıza üst limiti belirli olacak şekilde aynı yardım sağlayacağız. Muhtarlarımız ihtiyaç duydukları malzemeleri belediyemizin desteğiyle kolayca temin edebilecekler. Ayrıca Eşref Dinçer ile Osmaniye mahalleleri, Orhaniye, Yenimahalle ve Kayhan mahalleleri muhtarlıkları yan yana. Bunun gibi yan yana hizmet veren muhtarlıklarımız var. Nüfusu 5 bini geçen mahallelerimizde ve birlikte hizmet veren muhtarlıklarımız yakınında “Belediye Çözüm Merkezi” oluşturacak, buralarda istihdam edilecek personelin aynı zamanda muhtarlara da destek olmasını sağlayacağız. Mahallelerimizde tüm işler hızlıca çözüme kavuşacak” dedi.

Muhtarlara destek çalışmalarını içeren komisyon raporu Gemlik Belediye Meclisi üyelerince oy birliği ile kabul edildi.