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Muhtarların yeni başkanı Aşçı

Mudanya Muhtarlar Derneği’nin olağanüstü genel kurul toplantısında dernek başkanlığına Levent Aşçı seçildi.

Mudanya Muhtarlar Derneği'nin olağanüstü genel kurul toplantısında dernek başkanlığına Levent Aşçı seçildi.


Mudanya Muhtarlar Derneği'nin geçen yılki olağan genel kurulunda 3 yıllığına güven tazeleyen Kaymakoba Muhtarı Sadettin Tamaç'ın mahallî seçimlerle birlikte muhtarlığı sona erince geçici olarak başkanlığa gelen Hançerli Muhtarı Halil Bayındır, derneği olağanüstü genel kurula götürdü. Muhtarlar Derneği binasında yapılan olağanüstü seçimde, kayıtlı 44 mahalle muhtarından 43'ü oy kullandı. İki adayın yarıştığı seçimlerde Esence Mahallesi Muhtarı Hasan Çetin 20 oy alırken, Has Mahallesi Muhtarı Levent Aşçı 23 oy olarak başkanlığa seçildi.


Levent Aşçı, önümüzdeki dönemde birlik ve beraberlik içerisinde bütün muhtar arkadaşlarıyla birlikte hizmet yolunda hareket edeceklerini belirterek, başarıya ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.


Mudanya Muhtarlar Derneği'nin üç yıllığına göreve gelen yeni yönetim kurulu üyeleri Nedim Oruç (Dereköy), Veli Bali (Orhaniye), Selma Yarar (Halitpaşa), Zeki Karadeniz (Çayönü), Abdullah Çakır (Yaman) ve Bülent Sezgiç'ten (Dede) oluştu. Aşçı başkanlığındaki derneğin Denetim Kurulu'na ise Ekrem Gür (Aydınpınar), Süleyman Turan (Yaylacık) ve Ahmet Çabuklar (Akköy) seçildi.

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