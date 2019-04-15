Muhtarlığı boşalttığı iddia edilen eski muhtar mahkemeye başvuruyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nin eski muhtarı Harun Yıldız, muhtarlık binasını boşalttığı iddialarına cevap verdi. Yıldız, yeni muhtar hakkında dava açacağını söyledi.

25 yıldır muhtarlık yapan Harun Yıldız, 31 Martta koltuğunu rakibi Coşkun Yıldız'a kaptırdı. Muhtarlık binasında bulunan eşyaları aldığı için yeni muhtar tarafından eleştirilen eski muhtar, iddialara düzenlediği basın toplantısıyla cevap verdi. Harun Yıldız, "25 yıldır onur ve gururla yürütmüş olduğum muhtarlığık görevim 31 Mart 2019 tarihi itibariyle son bulmuştur. Bugüne kadar mahallemize hizmet verebilmemiz için bize desteğini esirgemeyen mahalle sakinlerine çok teşekkür ederim. Bugün burada bana güvenen ve beni yalnız bırakmayan arkadaşlarıma ayriyeten şükranlarımı sunuyorum. Hizmetlerimizi yaparken kusurumuz oldu ise hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Muhtarlık mührünü aldığımız ilk günden itibaren sizlere hizmet etmek benim için bir onurdu. Bu hizmetlerimizi yaparken hiçbir kimseden maddi bir yardım almadan yapmaya çalıştım. Burhaniye Mahallesi hizmet binası 2006 Yılında boş olarak tarafımıza teslim edilmiş olup, içeresinde bulunan malzemeleri bütün muhtarlar gibi ben de kendi paramla temin ettim. Bunun için hiç kimseden bir bağış ya da hibe istemedim. Zaten istemek kanuni ve ahlaki değildir. Görevi alan yeni muhtar Coşkun Yıldız bu malzemelerin şahsıma ait olduğunu en iyi kendisinin bilmesine rağmen, reklam için talihsiz bir basın açıklaması yapmıştır. Seçimi kazandığı günden sonra Coşkun Yıldız'ı kaç defa davet ettiysem gelmedi. Bende belediyemiz muhtarlık binasını bana nasıl teslim ettiyse aynı şekilde sadece şahsımın almış olduğu malzemeleri boşaltarak teslim etti. Muhtarlık binasının anahtarını ve mührü kaymakamlığa bırakmak zorunda kaldım. Yeni ınmuhtar insanlardan yardım toplamak için böyle bir duygu sömürüsü yaparak beni alet etmesi üzücü bir olaydır. Ben 25 yıl mahalle sakinlerinden şahsi çıkarlarım için bir şey talep etmedim. Bunu en iyi bilen sizlerseniz. Bana yapılan bu hukuksuz suçlamalar için yasal işlemler başlatılacak. İnşallah mahallemize hayırlı olur" diye konuştu.