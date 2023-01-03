Mümin Gençoğlu Parkı Piremir'e yakıştı

Bursa'da bir taraftan 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefiyle şehre büyük ölçekli parklar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut parkları daha konforlu ve kullanışlı hale getirerek vatandaşların kullanımına sunuyor.

Bursa'yı yeniden yeşille anılan şehir haline getirmek hedefiyle büyük ölçekli yeşil alanları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, mevcut parkları daha konforlu hale getiriyor. Bu çerçevede, Piremir Mahallesi Mümin Gençoğlu Parkı'nda revizyon çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki parkı konforlu hale getirdi. 17 bin metrekarelik alandan oluşan parkın yol, yeşil alan, aydınlatma ve kapı girişlerinde çalışmalar yapıldı. Ayrıca 7 bin 350 metrekare yeşil alan, 3 bin 750 metrekare sert zemin, 2 bin 800 metretül bordür imalatı yapıldı. Park bünyesinde 2 adet fitness grubu, 2 adet çocuk oyun alanı, 30 adet çöp kutusu, 29 adet piknik masası, 6 adet bank yer alıyor. Parkın ana girişine ise yeni kapı tasarımı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, parkta yürütülen çalışmaları bölge muhtarları ve mahalle sakinleriyle birlikte yerinde inceledi. Parktaki çocuklarla sohbet eden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından parkta kurulan oyun parkurlarında ok atarak mini golf oynadı.

Yaklaşık 17 bin metrekarelik alanın elden geçirildiğini söyleyen Başkan Aktaş, mahalle sakinlerinden parka sahip çıkmalarını ve korumalarını istedi. Parkın yan tarafında Uludağ'a çıkmak için yoğun bir şekilde kullanılan teleferiğin de bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “O bölgede bazı revizyonlarla alakalı bölge sakinlerinin talepleri oldu. Gerekli notları aldık. İnşallah onları da tamamlayacağız. Gelenlerin dinlenebileceği ve huzur bulacağı bir park olacak. Yazın faydası daha fazla anlaşılacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.