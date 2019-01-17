“Muradiye Su” satılmıyor

Ş. himâyesindeki Muradiye Su firmasının satışının seçim sath-ı mahallinde tamamen algı oluşturmak için ortaya atıldığını söyledi. Aktaş, “Kasten seçim sürecinde şahsıma ve partime yapılmış bir hamle veya diğer bazı su firmaları tarafından firmayı karalamak için yapılmış bir hamle olarak görüyorum. Muradiye Su'yun satılması gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı ilk oturumu yapıldı. Başkan Alinur Aktaş, ‘Enerji Verimliliği Haftası' münasebetiyle yapılan çalışmaları anlatarak başladığı konuşmasında, ocak ayının önemli gün ve haftalarını da hatırlattı. Artık seçim sürecine girildiğini ifade eden Başkan Aktaş, 73 gün sonra gerçekleşecek mahallî seçimlerde görev alan herkese başarılar diledi.

Bursa için heyecanını ortaya koyan herkesin şehre değer katacağına işaret eden Başkan Aktaş, “31 Mart günü, şehrimiz için en hayırlı netice neyse onun ortaya çıkmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Bugün aramızda yeni süreçte aday olmayan arkadaşlarımız da var. Hepsi bizler için birer değerdir. Farklı alanlarda, bu çatı altında hizmetlerinin devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Muradiye Su firmasının satışının seçim sath-ı mahallinde tamamen algı oluşturmak için yapılmış bir haber olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “İsraillilere satıldı, Yahudilere satıldı denmesi kulağa da gizemli geliyor. Oranın daha rantabl işletilmesi ile ilgili ne yapabilirizi konuşmuştuk, ama bu konu komisyonda karar alınması gereken, ardından ihale sürecine çıkılıp, meclis kararı gerektiren bir konu” dedi.

İlgili konuda mecliste satış kararı alınması gerektiğini özellikle vurgulayan Başkan Aktaş, “Kasıtlı olarak seçim sürecinde şahsıma ve partime yapılmış bir hamle veya diğer bazı su firmaları tarafından firmayı karalamak adına yapılmış bir hamle olarak görüyorum. Muradiye Su için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, 10 şirketimizde de olduğu gibi Bu kurum için bir satış durumu olursa onun kararı buradan, meclisten çıkacak bir durum olur. İhale kararı alınır ki bu bütün Türkiye'de haber olur, duyulur. Muradiye Su'yun satılması gibi bir durum söz konusu değil” diye konuştu.

Cumhuriyet Caddesi ve Heykel arasında ring sefer yapacak tren önerisi üzerine hanlar bölgesi ve civarını çok sevdiğini ifade eden Başkan Aktaş, tarihi belediye binası ve çevresinde vakit geçirmekten büyük keyif aldığını söyledi. Hanlar bölgesinin açığa çıkarılması ve parlatılması gerektiğini açıklayan Başkan Aktaş, Panorama 1326'nın da şehre ciddi bir değer kattığını ve farklı müzelerin bir yerde toplanması halinde, yaya olarak da ulaşılabilecek bölgenin öneminin artacağını, ancak bunun seçim sonrası değerlendirilecek bir konu olduğunu belirtti.

Başkan Aktaş, Uludağ'da yaşanan telesiyej sıkıntısında can kaybının olmamasının önemli olduğunu, ancak bölgedeki sıkıntıların da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.