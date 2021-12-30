Murilo Radke, Bursa Büyükşehir Belediyespor formasını giydi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 8 Ocak 2022'de Altekma maçıyla başlayacağı ikinci yarı öncesinde kadrosuna önemli bir isim kattı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce Türkiye'de Jeopark Kula Belediyespor ve Arkas formaları giyen Brezilyalı pasör Murilo Radke ile anlaşma sağlarken, 32 yaşındaki oyuncu Bursa'ya gelerek antrenmanlara başladı. Son olarak Brezilya ekibi Funvic/Natal'da forma giyen 1989 doğumlu ve 1.98 boyundaki oyuncu, kaptanlığını yaptığı takımıyla FIVB FIVB Kulüpler Şampiyonası'nda dördüncülük yaşadı. Brezilyalı pasör, Türkiye'de 2017-2018 sezonunda Jeopark Kula Belediyespor ve 2018-2019 sezonunda Arkas formaları giymişti. Bu arada Murilo Radke, Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Hekimoğlu Global Connect Travel, Bursa Voleybol Takımı'yla oynanan hazırlık maçında da ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyespor formasını giydi.