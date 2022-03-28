Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Şahin Akın güven tazeledi

Bursa Barış Manço Kültür Merkez'inde düzenlenen toplantıya, AK Parti Bursa milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Refik Özen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Tek liste ile yapılan oylamada Şahin Akın güven tazeledi. Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Şahin Akın, genç bir ekibe sahibiz olduklarını ifade ederek, "İnşallah güzel işleri hep birlikte istişare ile gerçekleştireceğiz. Yeni yönetim olarak ilk günden beri gayemiz vakfın manasına ruhuna uygun bir yol geliştirmek doğru hizmet yapmaktır. Karakterli bir yönetim anlayışı ile gelir gelmez öğrencilerimize, ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşıp diyaloğumuzu kurduk. Büyük bir özveri ile eksikleri giderdik. Öğrencilerimize yemek ve öğrenim bursu sağladık. Esas gayemiz olan istişare kültürünü tüm kesimlerimize yaymaya ilimiz dinamikleri ile ilişkilerimizi kurmaya başladık. Bundan sonraki süreçte vakfımızı kurumsal bir yapıya kavuşturup kalıcı hizmetlere ulaşmak için çok çalışacağız. Eğitimcilerimizle öğrencilerimizle hemşerilerimizle ele vererek geleceğe büyük adımlar atacağız. Hedefimiz gönülleri inşa ederek birlik içinde sorunları çözmek geleceğimiz olan çocuklarımıza gençlerimize iyi bir ortam sağlamak, eğitimlerinde yüklerini hafifletmektir. Yönetim olarak şuan itibari ile büyük bir teveccüh ve güvene nail olduk. Bunu en iyi şekilde koruyup güçlendirip ortak akıl ile vakfımızı layık olduğu yere taşıyacağız. Bizlere ilk günden bugüne kadar destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, “Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı reklama başvurmadan, mütevaziliklerinden taviz vermeden insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Her birini tebrik ediyorum. Şunu da bilmenizi istiyorum, böyle vakıf ve kuruluşlara elimden gelen desteği vereceğim” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Şahin Bey'e ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Asıl olan insana yaptığımız yatırımdır ve Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize yapılan desteği çok önemsiyoruz. Bu anlamda 2007'de kurduğumuz Muş Alparslan Üniversitesi en güzel örneklerden birisidir. Tabi bunu sadece devlet eliyle değil Muş Eğitim Vakfı gibi sivil toplum örgütleri gibi bu sinerjiyi artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.