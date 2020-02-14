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Musa Çelik Bursa'nın gururu oldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği’nin başkanı Musa Çelik, Avrupa’da katıldığı yarışmalarda 4 kategoride birden şampiyonluk elde etti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği'nin başkanı Musa Çelik, Avrupa'da katıldığı yarışmalarda 4 kategoride birden şampiyonluk elde etti.


Fransa'da ikâmet eden ve aynı zamanda ilçemizde faaliyet gösteren Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği Başkanı Musa Çelik, Avrupa Uçucu Sanat Güvercinleri Federasyonun düzenlediği yarışmalara katıldı. Almanya Fransa İsviçre Hırvatistan Slovakya Çek Cumhuriyeti Sırbistan ve Türkiye'nin de içinde olduğu yarışma toplam 12 kategoride yapıldı. Musa Çelik, 4 Avrupa şampiyonluğu kazandı.

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