Müsilaj kâbusu ‘Mavi Nefes'le bitecek

Marmara Denizi'nde doğal hayatı etkileyen müsilaj kirliliği ile mücadele maksadıyla devreye sokulan Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü'ndeki eğitimlere 9 okuldan 280 öğretmen ve öğrenci katıldı.

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nca alınan kararlar çerçevesinde bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek üzere Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) görevlendirildi. TURMEPA tarafından Marmara Bölgesi'nde hayata geçirilen ‘Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü'nün ikinci durağı, Kocaeli'nin ardından Bursa olmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan etkinlikte Kent Meydanı'nda konuşlanan Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü'nde 5 gün boyunca çocuklara hem çevre eğitimi hem de robotik kodlama ve üretim becerileri eğitimleri verildi.

Bursa'da Sıfır Atık bilinciyle Robotik Kodlama ve Üretim Beceri Atölyeleri eğitimine Hoca İlyas Ortaokulu, Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Bursa Atatürk Anadolu Lisesi, Setbaşı Ortaokulu, Bursa Anadolu Erkek Lisesi, Salih Şeremet Ortaokulu, Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere 9 okuldan 280 öğretmen ve öğrenciye eğitim verildi.

Üretim Becerileri Atölyesi'nde el-göz koordinasyonu yetkinliği kazanan ve sahip oldukları yetkinlikleri geliştiren katılımcılar, mekanik sistem tasarlayabilecek. Tasarlanan mekanik sistemler sıfır atık ve daha mavi bir dünya için geliştirilecek projelerin prototiplerini oluşturuyor. Oyunlaştırma temelli yaklaşım ile STEAM aktivitelerine entegre edilerek aktarılan kodlama bilinci, katılımcıların Temiz Deniz temalı oyunlar gibi dijital bileşenler geliştirmesine de yardımcı oldu.