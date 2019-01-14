Musluk hırsızı yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde iki camiden 21 adet musluk çalan hırsız yakalandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde "Muslukları evimin kirasını ödemek için çaldım" dediği öğrenildi

Olay, dün İznik'te iki camiden meydana gelmişti. Toplamda 21 adet musluk çalan zanlıyı polisler adım adım takip etti. Ekipler olayın yaşandığı Cebeci ve Çınarlı Camii'nin güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının kimliğini belirledi. Metruk binaya yapılan operasyonla M.D. (34) isimli şahıs gözaltına alındı. Polis çalınan muslukları evde bulurken, M. D'yi (34), gözaltına aldı. Emniyette götürülen M.D.'nin, ev kirasını ödeyemediği için muslukları çaldığı öğrenildi. M. D'nin daha önce de "adam yaralamaktan" hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.