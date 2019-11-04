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Mustafa Ati Göksu: “Futbola özgü her şey vardı”

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, “Futbola özgü her şey vardı, gol yoktu” dedi.


Bursaspor sahasında ağırladığı Balıkesirspor'la golsüz berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesir Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, iki takım oyuncularını iyi mücadeleden dolayı tebrik etti. Balıkesirspor ve Bursaspor'un iki dost takım olduğunun altını çizen Göksu, Güzel bir maç oynandı. İki takım da iyi mücadele etti. Çirkinlikler olmadı. Futbola özgü her şey vardı, gol yoktu. Futbolda her şey gol. Gol olmayınca maç berabere bitiyor. İki takım da galip gelmek için her şeyi yaptı. Biz sezona biraz zayıf başladık ama son üç gün transferlerle beraber iyi arkadaşlar geldi. Onların uyumuyla bu durumlara geldik. Bundan sonra bu futbolumuz, birlik ve beraberlikle devam eder ve biz yukarılarda kalırız. Bursa'da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim” dedi.


Önceliklerinin 1 puan olduğunun da altını çizen Göksu, “Önceliğimiz 1 puan, sonra 3 puandı. Futbolda her şey gol. Bizde kaçırdık Bursa'da kaçırdı. İki takımda galip gelmek için her şeyi yaptı. İki kaleci de güzel oynadı” diye konuştu.

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