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Mustafa Bozbey'den Roman havası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Karacabey’in Panayır Caddesi’nde Romanlar’ın davul ve zurnalı karşılaması karşısında kendini müziğe kaptırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Karacabey'in Panayır Caddesi'nde Romanlar'ın davul ve zurnalı karşılaması karşısında kendini müziğe kaptırdı. Mustafa Bozbey, vatandaşlarla oynayarak günün yorgunluğunu çıkardı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in Karacabey'de gerçekleştirdiği ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. Karacabey'de, Romanlar'ın yoğunlukla yaşadığı Panayır Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde davul ve zurnalarla karşılanan Mustafa Bozbey, halkı selamladı, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu. Caddedeki kahvehanelere de uğrayan Bozbey, ziyaretin sonunda müziğin ritmine kendini kaptırarak Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur ve vatandaşlarla birlikte oynadı. Bozbey, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Romanlarla birlikte oynayarak günün yorgunluğunu attı.


Mustafa Bozbey, Panayır Caddesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardında Millet İttifakı'nın Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur ile birlikte kahvehanelerde vatandaşlarla buluşarak projelerini paylaştı.

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