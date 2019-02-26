İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Bozbey'i zeybek oynayarak karşıladılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde zeybek oyunuyla karşılandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde zeybek oyunuyla karşılandı.


31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde, vatandaşların kentin sorunlarına ilişkin fikir ve önerilerini almak için ziyaretlerini sürdüren Mustafa Bozbey, Bursa'da yaşayan Balıkesirlilerle buluştu. Bozbey, Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde bulunan Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Gece geç saatlerde gerçekleşen ziyarette Mustafa Bozbey, dernek lokalinde zeybek oyunuyla karşılandı. Mustafa Bozbey de kendisini karşılayanların coşkusuna ortak oldu ve günün yorgunluğunu zeybek oynayarak attı.


Keyifli anların yaşandığı ziyarette Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Göktaş ve dernek üyelerine ilgileri için teşekkür etti. Bozbey, dernek üyeleriyle sohbet ederek, kentte yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.