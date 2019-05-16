Mustafa Dündar güven tazeledi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Belediyeler Birliği Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda yapılan seçimlerde de üst üste beşinci kez başkan seçilerek güven tazeledi.

Bursa Belediyeler Birliği olağanüstü seçimli kongresini gerçekleştirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar beşinci kez başkan seçilerek güven tazeledi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları katıldı. Divan Başkanlığını Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'in yaptığı toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kapalı usul yapılan seçimler sonrası konuşan Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa Belediyeler Birliği Bursa'da faaliyet göstermektedir. Belediyelerin talepleri doğrultusunda eğitim çalışmaları yapan bir kuruluştur. Bizler bu birlikle önemli işlere imza attığımıza inanıyoruz. Bunların en başında yılda 2 defa eğitim çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Belediye başkanlarının çalışmalarında, uygulamalarında bazı sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden Dündar, “Bu sorunların hep birlikte tartışılmasına zemin hazırlamış oluyoruz. Belediyecilik bir okul değildir. Günlere göre farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Bunların çözümü noktasında bazen yasa bunu yapın veya yapmayın demiyor. Bir tecrübe paylaşımı söz konusu oluyor” diye konuştu.

Sayıştay ve bakanlıklardan uzmanlar getirtilerek belirlenen konular hakkında seminerler de düzenlediklerine dikkat çeken Mustafa Dündar, “Bu seminerlerle yaşanan sorunlar açıklığı kavuşuyor. Vatandaşlara olan hizmetlerimizi de rahat bir şekilde yapabilmiş oluyoruz. Bugün olağanüstü kongremizi yaptık ama önümüzdeki ay olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Burada eski arkadaşlarımız çok az. Yeni seçilen arkadaşlarımız var. Önümüzdeki toplantıda belediye kendi içinde bunu yapmış olmakla birlikte bizlerde belediyeyi tanıyacak toplantı yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Seçilen kişilerin yürüyen bir sistemin içerisine geldiğini söyleyen Dündar, “Bu belediyeler bugün kurulmadı. Bu belediyeler uzun yıllardan beri hizmet götürüyor. Bir kurumsal yapı var. Biz buraya seçilip geldik. Burayı biz sıfırdan dizayn edelim mantığı ile yaklaştığımız zaman, hizmet yapmış olamayız. Bizler bu sistemin iyi çalışmasını sağlayacak şeyler yapacağız. Seçimlerde vaatler olmuştur. Hepimizin hayalleri çok geniştir. Bir çok hedefler koymuşuzdur. Seçimler öncesi hepimiz sözler vermişizdir. Seçildikten sonra gerçeklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir tarafta vaatler, bir tarafta bütçelerimiz. Bizler de o bütçeyle bu vaatleri nasıl yaparız diye düşünüyoruz. Sadece Ankara'dan gelecek kaynaklarla bu işler olmaz. Cumhurbaşkanımız ne dedi? ‘Sadece Ankara'dan gelecek kaynak ile göreve getirmişseniz yanlış yaptınız' dedi. Bu toplantılarla bizler bir araya gelerek sorunları aşacağız” dedi.

Bursa Belediyeler Birliği Başkan Vekilleri, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt seçilirken, birlik encümen üyeleri ise, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Kesin, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık oldu.