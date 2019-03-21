Mustafa Dündar: "Türkiye'nin en güçlü belediyesiyiz"

Her mahalleye meydan kazandırmak adına yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Osmangazi Belediyesi, Dağakça Mahallesi'nde bin metrekare alan üzerine inşa edilen meydan ve hizmet binasını, düzenlenen törenle hizmete açtı. Mustafa Dündar, Türkiye'nin en güçlü belediyesi olduklarını belirterek, "Bir ayda yaptığımız açılışları bir yılda yapamayanlar var" dedi.

Park ve meydanlar ile mahallelere nefes aldıran Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Dağakça Mahallesi'ne modern bir meydan ve hizmet binası kazandırdı. Proje kapsamında Dağakça Mahallesi'ne iki bina inşa edildi. 60 metrekare alan üzerine inşa edilen ilk bina, muhtarlık binası olarak hizmet verecek. Dağakça Hizmet Binası ise 575 metrekare alan üzerine 3 katlı olarak inşa edildi. Hizmet binasının zemin katında depo, düğün ve toplantıların yapılabileceği çok amaçlı salon ile mutfak yer alırken, birinci katta, köye gelen misafirlerin ağırlandığı, içerisinde mutfak ve banyonun bulunduğu misafirhane ve lokal bulunuyor. Hizmet binasının ikinci katında ise köy kahveleri olacak. Amfi tiyatro şeklinde 730 metrekare alan üzerine inşa edilen Dağakça Meydanı'nda ise vatandaşların oturacağı banklar ve çiçeklikler yer alıyor. Ayrıca, meydana bakan kahvelerin yan tarafındaki alanda, vatandaşların yağmur ve güneşten etkilenmeden oturabilecekleri 75 metrekarelik çardak bulunuyor.

Dağakça Meydanı ve Hizmet Binası, görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi'de hız kesmeden hizmetlere devam ettiklerini belirterek, “15 Şubat'tan bugüne kadar 22 açılış yaptık. Bizler, 2014 yılındaki seçimin ardından 5 yıllık strateji planı hazırladık. Bu stratejik plan çerçevesinde hizmetlerimizi planladık ve bugüne kadar da birçok hizmetin açılışını yaparken, birçoğunun da temelini attık. Dağakça Mahallemize ilk geldiğimizde bu meydan oldukça kötü durumdaydı. O zaman Uludağ'ın zirvesinde yer alan bu mahallemize meydan ve hizmet binası inşa etmenin planını yaptık. Göç vermeyen nadir köylerimizden olan Dağakça'ya ne yapsak azdır. Mahalle sakinlerinin bizden talep ettiklerinin daha fazlasını gerçekleştirdik. Dağakça sakinlerine hayırlı olsun diliyorum” dedi.

Bursa gibi maneviyatı yüksek olan bir şehirde hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bu onurlu hizmeti yapmanın güçlüğünün de farkındayız. Bizler, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Sizlerin bizlere verdiği güç ve desteği, hizmet olarak yine sizlere aktarıyoruz. Burada yapmış olduğumuz meydan ve hizmet binası da, bize vermiş olduğunuz desteğin tekrar size dönmüş şeklidir. Vatandaşımızın verdiği vergileri israf etmeden, yemeden yedirmeden, çalmadan çaldırmadan hizmet olarak sunuyoruz. İnşallah 31 Mart sonrasında da sizlerin vereceğiniz destek ile bizler Osmangazi'de hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin mali ve kurumsal yapısıyla Türkiye'nin en güçlü belediyesi olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Bursa, ülkemize ekonomik olarak en fazla katkı sağlayan ikinci şehir durumunda. Çalışkan ve üretken bir şehirdir burası. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de bu üretkenlik ile hizmetlerimizi 136 mahallemize götürüyoruz. Yapmış olduğumuz önemli hizmetlerle Bursa'nın adını tüm dünyaya duyuruyoruz. Tüm bu başarılar halkımızın desteği ile oluyor. Bu destek ile şehrimizi yeniliyoruz. Hamitler- Güneştepe bölgesinde 2009 yılından bu yana 37 bin 500 daireye oturma izni verdik. 150 bin kişilik modern bir şehir inşa ettik. O bölge Bursa'nın modern yüzü oldu. Şehir merkezindeki dönüşümün kıvılcımını Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi ile attık. Soğanlı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehircilikte ideal olarak sunduğu zemin+5 kat uygulaması ile inşa edilerek şehircilikte örnek oldu. Yeni ve modern bir şehrin nasıl kurulacağını tüm belediyelere gösterdik” dedi.

"Hedefimiz Hisar'ı ayağa kaldırmak"

Modern şehri inşa ederken tarihi değerlere de sahip çıktıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Tarihi değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkıyoruz. Yeni dönemde hedefimiz Hisar'ı ayağa kaldırmak. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde nasıl 1326 yılının Bursa'sını resmettiysek Hisar'da bu resmin canlısını ortaya çıkaracağız. Mahallelerimize meydanlar ve parklar inşa ediyoruz. 289 yeni park yaptık. Yeşil Bursa'yı yeniden yeşil hale getirmek adına çalışıyoruz. 107 mahallemizde 107 caminin etrafını açtık. Mahallerimize nefes aldıracak sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. Dağakça Meydanı da, burada yaşayan vatandaşlarımız için bir yaşam alanı oldu. Diğer mahallelerimizi kıskandıracak bir meydan ortaya çıktı. İnşallah diğer mahallelerimize de daha iyilerini yapacağız. Bursa'nın köyleri bu hizmetleri hakkediyor” diye konuştu.

AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Abdülmecit Alp de yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediyesi, 136 mahalleye hizmet müdürü vuran bir belediye. Türkiye'de marka bir belediyedir. Bu güzel köyümüzde böyle güzel hizmetleri ortaya koyduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı ve ekibini tebrik ediyorum. Meydan ve hizmet binasının vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dağakça Mahalle Muhtarı Kadir Yıldız da mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dağakça Meydanı ve Hizmet Binası, dualar eşliğinde kurdela kesilerek hizmete açıldı.