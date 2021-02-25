Mustafa Er: "Herkesten özür diliyoruz"

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemenspor'a kendi sahasında 1-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Son derece üzgünüz. Maçın genelinde iyi oyun oynamadık. Üretme anlamında zayıf kaldık. 1 pozisyon ürettik. Kötü oyun neticesinde mağlup olduk. Rakip de güzel bir gol attı ve evimizde kötü giden seriye devam ettik. Herkesten özür dileriz" dedi.